Giustizia: Fratoianni, ‘destra mina autonomia della magistratura’

Roma, 22 lug. “La verità è che quando la destra in questo Paese parla di riforma della giustizia e di efficientamento del sistema, di snellimento delle procedure, in realtà nasconde sempre un altro sottotesto. Un sottotesto in cui c’è scritto invece a chiare lettere l’attacco all’autonomia della magistratura, la volontà di subordinare i giudici al potere politico, e soprattutto è il sottotesto di chi vuole una magistratura che sia sempre meno capace di effettuare il proprio mestiere”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.