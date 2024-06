Giustizia: Gasparri, andremo avanti con riforma’

agenzia

Roma, 22 giu. “Rattrista e infastidisce, ma non preoccupa l’atteggiamento dei Santalucia e dei vari correntocrati della magistratura e dell’Anm. Andremo avanti con la riforma. E lo faremo, come sugli altri temi, nell’interesse dei cittadini. Forse su una cosa ha ragione Santalucia, ovvero quando dice che non bastano le riforme per migliorare l’efficienza della giustizia. Ci vuole difatti un aumento della produttività, un maggiore impegno dei magistrati. In tanti, a cominciare da Santalucia, sono impegnati in attività correntizie e associative quindi, forse, hanno meno tempo per dare risposte ai cittadini. Da quelli colpevoli che meritano una condanna tempestiva, a quelli innocenti che non meritano di stare anni e anni sulla graticola”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.