Giustizia: Gasparri, ‘avanti con riforma per difendere tanti giudici seri e operosi’

agenzia

Roma, 3 lug. “Prosegue l’esame della riforma costituzionale della giustizia con l’approvazione dell’articolo due che sancisce la separazione delle carriere. La votazione dello stesso testo votato dalla Camera consolida questo processo di riforme, che proseguirà con il voto definitivo del Senato nei prossimi giorni, poi con la terza e quarta lettura della Camera e del Senato. Finalmente si riforma la giustizia, separando le carriere, ma anche ponendo fine alla lottizzazione correntizia del Csm”. Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.