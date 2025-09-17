Giustizia: Gasparri, ‘da Patarnello schedatura politica dei giudici, riforma scriverà parola fine’

agenzia

Roma, 17 set.-“Marco Patarnello, giudice di Magistratura democratica, continua a inviare mail dal tono provocatorio e lontane anni luce dal ruolo imparziale che dovrebbe ricoprire ai suoi colleghi. Dopo aver definito Giorgia Meloni più pericolosa di Berlusconi, ora questo giudice dalla toga rossa chiede agli altri magistrati di dichiarare cosa voteranno al prossimo referendum sulla separazione delle carriere”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.