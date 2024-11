Giustizia: Gasparri (Fi), ‘nota MD temeraria e irricevibile, farebbero meglio a scusarsi’

agenzia

Roma, 31 ott. “La nota di Magistratura Democratica in difesa degli abusi di alcuni suoi associati è temeraria e irricevibile. Invece di chiedere scusa agli italiani per le sentenze emesse, per le mail pubblicate e per tutta una serie di comportamenti gravissimi e contrari ai principi costituzionali, MD si mette pure a minacciare chi usa i toni adeguati nei confronti di certe persone. Farebbero meglio a chiedere scusa e poi a tacere”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

