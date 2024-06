Giustizia: Gasparri, ‘magistrati politicizzati attentano a democrazia’

agenzia

Roma 15 giu. “L’Associazione nazionale magistrati, la cui reale rappresentatività un giorno o l’altro qualcuno dovrebbe verificare, minaccia scioperi in difesa della democrazia. Chi attenta la democrazia sono quei togati che fanno uso politico della giustizia. Che ogni giorno dimostrano come alcune correnti politicizzate e di sinistra della magistratura, sia pur minoritarie, siano riuscite a condizionare in maniera ampia l’andamento della giustizia in Italia”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.