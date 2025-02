Giustizia: Gasparri, ‘non basta separazione carriere serve barriera’

agenzia

Roma, 20 feb. “Ho con me la locandina di un convegno sulla riforma della giustizia su cui ci sono scritti i nomi dell’onorevole Serracchiani del Pd e di Eugenio Albamonte, già Presidente dell’Anm, già segretario di Area democratica, ora alla Procura nazionale antimafia. Questo convegno non si è tenuto in una sala istituzionale, ma al circolo Pd Italia-Lanciani, in via Catanzaro 3, a Roma. Sulla locandina c’è il simbolo del Pd e non può mancare la foto di Berlinguer. Questo dimostra che non bisogna fare solo la separazione delle carriere, ma dobbiamo mettere una barriera”. Lo afferma ai microfoni di Radio radicale il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.