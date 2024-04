Giustizia: Gasparri, ‘sgradevoli minacce da Anm, test psicoattitudinali necessari’

agenzia

Roma, 28 mar. “Le scomposte proteste dell’Associazione nazionale magistrati sui test psicoattitudinali, peraltro adottati in tante parti del mondo, confermano l’opportunità di questa misura. Nessun timore se la si volesse estendere ad altre categorie. Personalmente mi sottoporrò spontaneamente a questo tipo di prova ed anche ad altre. C’è una protervia ed un’arroganza da parte di questa Istituzione che è stata condizionata da scelte politiche e che non ha risposto alle aspettative del Paese”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.