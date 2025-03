Giustizia: Gasparri, ‘soddisfatti per riunione capigruppo maggioranza con Nordio’

agenzia

Roma, 12 mar. “Forza Italia esprime grande soddisfazione per l’esito del vertice tra capigruppo, ministro Nordio ed altri esponenti di Governo del dicastero della Giustizia. È passata la linea che noi abbiamo sempre sostenuto. In questa legislatura, oltre alla grande riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e il rinnovamento del Csm basato sul sorteggio che porrà fine alle correnti politicizzate delle toghe, si è ribadito che devono essere approvate le leggi sulla prescrizione, sui limiti temporali rinnovabili delle intercettazioni, sui sequestri degli smartphone”. Lo afferma il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri.