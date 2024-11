Giustizia: La Russa, ‘auspico collaborazione fra istituzioni e definizione perimetri’**

agenzia

Roma, 6 nov. “Auspico una maggiore sostanziale collaborazione fra le istituzioni che non possono essere in conflitto fra loro ma devono tendere allo stesso obiettivo: offrire ai cittadini migliori condizioni di vita e giustizia possibile perché senza giustizia non può esservi alcuna attività umana”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo al Salone della Giustizia.

“C’è bisogno di una cornice di sicura giustizia che possa far superare conflitti e contrasti che nella vita delle persone come delle nazioni sono inevitabili – prosegue – Certo la giustizia terrena è sempre imperfetta ma noi dobbiamo tendere ad una giustizia obiettiva ed è quello che si augurano sicuramente tutti i cittadini e magistrati ed a cui devono concorrere tutti i politici con il dovere di fissare norme che poi vanno rispettate”.