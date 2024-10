Giustizia: M5s, ‘norma bavaglio rafforza clima censura e repressione’

agenzia

Roma, 16 ott. “Questa norma è una grave violazione del diritto di cronaca, del diritto dei cittadini a essere informati, colpirà duramente i giornalisti e in particolare quelli freelance che non hanno le spalle coperte da grandi editori. I giornalisti saranno costretti a scrivere solo di cronache leggere per non incorrere nel rischio di denunce e querele temerarie. Non solo: la norma bavaglio colpisce anche i diritti dell’indagato. Infatti, a tutela della sua reputazione è importante che i giornalisti possano pubblicare testualmente parti dell’ordinanza di custodia cautelare e non una sintesi che se fatta male può screditare la persona sottoposta a indagini”. Lo affermano in una nota i rappresentanti del Movimento 5 Stelle nella commissione Giustizia della Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso e Carla Giuliano.