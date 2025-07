Giustizia: magi, ‘strumentalizzazione governo fa rabbrividire’

agenzia

Roma, 22 lug. “Siamo sempre stati favorevoli alla separazione delle carriere ma fa rabbrividire il modo in cui questo governo l’ha portata avanti alimentando lo scontro nel paese e nel parlamento con la magistratura. Abbiamo molti dubbi che questo governo abbia davvero a cuore il fatto di avere una giustizia più efficiente, più giusta e più vicina alle esigenze del cittadino e che invece non voglia continuare ad alimentare uno scontro tra poteri che farà anche danni agli italiani”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Se il buongiorno si vede dal mattino, non siamo per nulla tranquilli sulle misure in materia di giustizia che il governo potrà adottare in futuro”, conclude.

