Giustizia: Mantovano, ‘rammarico per fughe notizie su colloquio con Colle’

agenzia

Roma, 29 mag. “Non abbiamo nessun titolo per riferire i contenuti dei colloqui con il Capo dello Stato. E devo esprimere rammarico per il fatto che questo incontro sia stato pubblicizzato dai media, mentre queste interlocuzioni sono di tipo fisiologico e dovrebbero avere un canale non segreto ma certamente riservato, non esposto sui media”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa a Palazzo Chigi al seguito del Cdm.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA