Giustizia: Mantovano, ‘referendum riforma non è scontato, fini condivisi’

agenzia

Roma, 29 mag. “Non darei così per scontato che si arrivi al referendum” sulla riforma della giustizia, “nel senso che se vale l’adesione alla sostanza che viene proposta dal governo e se vi sarà un confronto nel merito in Parlamento di fronte a un testo che certamente non è blindato ma aperto al contributo dell’intero Parlamento, non è così certo che si arrivi al referendum. Facciamo un passo alla volta”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa a Palazzo Chigi al seguito del Cdm.

