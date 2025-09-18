Giustizia: Marattin, ‘Pld ha votato a favore della riforma’

agenzia

Roma, 18 set “Come abbiamo sempre sostenuto, il Partito Liberaldemocratico ha votato a favore della separazione delle carriere dei magistrati”. Lo scrive sui social Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico.

“La separazione delle carriere era una conseguenza naturale del passaggio, avvenuto nel 1988, da modello inquisitorio, con il giudice con forti poteri di iniziativa e raccolta prove, a modello accusatorio, con il giudice terzo tra accusa e difesa. Tant’è vero che la separazione delle carriere era pienamente inclusa dal progetto di riforma costituzionale elaborato negli Anni 90 (e poi naufragato) dalla Commissione Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema”, prosegue.