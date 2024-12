Giustizia: Marcucci (Libdem), ‘mai dubitato dell’onestà di Esposito’

agenzia

Roma, 3 dic “La vicenda capitata all’ex senatore Pd Stefano Esposito illustra bene i guai della cattiva giustizia. Accuse infamanti durate ben sette anni, prima dell’archiviazione avvenuta oggi. La giustizia ha ristabilito la verità ma ad un prezzo personale altissimo per Esposito. Da suo ex collega, non ho mai dubitato della sua serietà ed onestà”. Lo afferma il presidente di Libdemeuropei Andrea Marcucci.

