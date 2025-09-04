Giustizia: Mattarella, ‘D’Ascola proseguirà lavoro per rinnovata efficienza Cassazione’

agenzia

Roma, 4 set. “Desidero rivolgere le mie congratulazioni al dottor D’Ascola con gli auguri per il compito che gli è stato affidato di presidente della Corte di Cassazione, al tempo stesso formulo un apprezzamento per il dottor Mogini, magistrato di elevato e indiscusso valore. Il sapere giuridico del dottor D’Ascola e la sua lunga esperienza gli consentiranno di guidare con efficacia la Corte, proseguendo anche nell’attività di rinnovata efficienza avviata durante il mandato della presidente Cassano”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della seduta del Consiglio superiore della magistratura che ha eletto Pasquale D’Ascola nuovo presidente della Corte di Cassazione.