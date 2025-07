Giustizia: Mattarella, ‘no a istituzioni come fortilizi contrapposti’

agenzia

Roma, 30 lug. “Per quanto riguarda il rapporto tra politica e giustizia non posso che rifarmi all’immagine -adoperata dieci anni addietro– di istituzioni che non si avvertano come fortilizi contrapposti, con l’obiettivo di conquistare spazi in territorio altrui ma parti di un sistema -disegnato dalla Costituzione- in cui si rispettano i propri limiti, perché è doveroso e perché in questo rispetto risiede la vera garanzia di tutela dei propri ambiti di attribuzione”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio.