Giustizia: Musumeci, ‘si ritrovi equilibrio, spesso magistrato fa ‘killer’ e stampa ne dà notizia’

Ragalna (Catania), 30 ago. “La magistratura è politicizzata. E’ sotto gli occhi di tutti. E anche la stampa svolge un ruolo importante. Il magistrato ha il compito di fare il ‘killer’ e la stampa ha il compito di darne notizia. Ci sono decine di casi di uomini e donne della politica incriminati e sbattuti in prima pagina come mostri, accusati di infamie e poi un anno o prosciolti o assolti perché il fatto non è mai stato commesso, intanto la carriera è stata distrutta”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci intervenendo a Etna Forum a Ragalna (Catania).

“Non c’è dubbio che in questa filiera una componente essenziale sia stata certa stampa – dice – e ancora oggi quando si pubblicano estratti di atti riservati mi chiedo chi trasmette dal Palazzo di giustizia alla redazione quel documento riservato? E poi l’uso strumentale che si fa di quel documento non ha bisogno di commenti. Da cittadino l’augurio che mi faccio è che magistratura e politica ritrovino le ragioni del loro equilibrio”.