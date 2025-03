agenzia

Roma, 26 mar “La riforma andrà avanti fino in fondo, su questo non c’è dubbio. Non arretriamo di un centimetro, si fa e si farà, senza contrapposizioni e polemica, senza retropensieri o processi alle intenzioni”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio conversando con i cronisti in Transatlantico.

