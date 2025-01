Giustizia: ok Senato a decreto con norme su carceri e organizzazione magistratura

agenzia

Roma, 15 gen. Con 93 voti a favore espressi dalla maggioranza e 62 astenuti dell’opposizione, il Senato ha approvato il decreto legge contenente misure urgenti in materia di giustizia.

Il provvedimento affronta temi come l’organizzazione della magistratura, la gestione dell’edilizia penitenziaria e l’uso dei braccialetti elettronici. Tra le misure principali, il rinvio al 2025 delle elezioni per i consigli giudiziari, l’eliminazione del requisito di servizio residuo per incarichi direttivi, la proroga dei magistrati esperti in diritto di famiglia, e l’estensione della copertura Inail ai lavori di pubblica utilità. Sono previsti anche interventi per la formazione dei magistrati e la gestione delle crisi d’impresa. Il testo passa ora all’esame della Camera e andrà convertito in legge entro il prossimo 27 gennaio.

