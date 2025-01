Giustizia: ok Senato a decreto con norme su carceri e organizzazione magistratura (3)

agenzia

“Sembrerebbe vivere un’età dell’oro la giustizia in Italia -nota la senatrice M5S Ada Lopreiato- se ci limitassimo a valutare solamente le disposizioni previste da questo decreto piuttosto che guardare in faccia la cruda realtà. Si tratta di un provvedimento urgente e quindi ci saremmo aspettati che affrontasse l’emergenza carceri e il sovraffollamento ai livelli della sentenza Torreggiani, il processo penale telematico che stenta a funzionare, la sentenza della Corte di Cassazione che inquadra come diritto e non come legittima aspettativa l’affettività nelle carceri. Invece non c’è traccia di soluzioni per questi temi”.

“Questo provvedimento è necessario e molto positivo per avviare un processo che, gradualmente, agirà sui tanti problemi della giustizia italiana. Spiace -replica Gianni Berrino, di Fratelli d’Italia- che le opposizioni abbiano cercato qualsiasi scusa per non votare a favore. Pur di non riconoscerne l’importanza, infatti, non hanno fatto altro che elencare ciò che il provvedimento non contiene invece di soffermarsi su tutto quello che prevede. Se a ciò aggiungiamo la presentazione di emendamenti senza copertura finanziaria solo per poter dire che non c’è stato ascolto, è chiaro il loro atteggiamento strumentale e per nulla obiettivo”.