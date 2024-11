Giustizia: Orlando, ‘che si sono detti Meloni e Pinelli?’

agenzia

Roma, 6 nov. “Gli incontri tra Cdm e Vicepresidente del Csm sono una prassi così costante e diffusa che un giornale di destra, per smentirmi, cita ben due precedenti, uno del 2006 e l’altro degli anni ‘80. In entrambi i casi in un clima ben diverso nei rapporti tra Governo e Csm. Che si sono detti Meloni e Pinelli?”. Lo scrive sui social il deputato Pd Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia.

