Giustizia: Pd, ‘aula preveda iter rapido per esplicita tutela costituzionale vittime reato’

Roma, 12 dic. “Con l’aggiunta di un comma all’articolo 24 della Costituzione votata poco fa all’unanimità dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato finalmente si compie un primo passo verso il traguardo di un’esplicita tutela costituzionale delle vittime di reato”. Lo dicono i senatori del Pd Dario Parrini Vicepresidente Commissione Affari Costituzionali, Andrea Giorgis Capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali e Alfredo Bazoli capogruppo Pd in Commissione Giustizia.

“Questa scelta presenta un rilevante spessore civile e si pone in linea non solo con una riflessione parlamentare largamente condivisa già alla fine degli anni Novanta, ma anche con le più avanzate decisioni assunte negli ultimi anni a livello eurocomunitario. Sottolineiamo che una più efficace protezione sociale e giuridica delle vittime di reato è del tutto conciliabile con la valorizzazione del principio garantista e non pregiudica in alcun modo la posizione e le garanzie processuali degli imputati”.