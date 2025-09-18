Giustizia: Pd Camera, nessun insulto a Tajani, solo vivace richiamo a comportamento consono

agenzia

Roma, 18 set. “Nessuna minaccia, nessun insulto, nessuna intimidazione. Le parole del ministro Tajani rappresentano una ricostruzione falsa e infondata, che non corrisponde a quanto avvenuto oggi in Aula. I deputati del Pd hanno semplicemente, seppur vivacemente, richiamato il ministro alla prassi parlamentare che impone un comportamento istituzionale ai rappresentanti del Governo, ai quali non è consentito applaudire, esultare o assumere atteggiamenti provocatori dai banchi dell’Esecutivo. La capogruppo del Pd è intervenuta più volte per sollecitare la presidenza della Camera a ristabilire l’ordine, stigmatizzando comportamenti non consoni da parte del Governo”. Lo sottolinea una nota del Gruppo Pd della Camera.