Giustizia: Pd, ‘da Bignami minacce a opposizioni e indebite pressioni istituzionali’**

Roma, 19 set. “Altro che risse preordinate: il Partito Democratico ha esercitato in Aula le proprie prerogative parlamentari, di fronte a una maggioranza che da mesi cerca in ogni modo di mettere a repentaglio il rispetto delle regole e le garanzie delle opposizioni. Le parole di Bignami sono soltanto l’ennesimo tentativo di spostare l’attenzione, e la sua è una minaccia alle minoranze e un’indebita pressione istituzionale, che ci riporta a antiche abitudini della destra, in Parlamento e fuori”. Così una nota del gruppo parlamentare del partito democratico della camera.