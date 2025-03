Giustizia: Pd, ‘Delmastro sia conseguente, subito dimissioni’

agenzia

Roma, 14 mar “Delmastro Delle Vedove non doveva essere nominato sottosegretario alla Giustizia. Non era all’altezza. E lo hanno confermato questi oltre due anni a Via Arenula, in cui ha operato con scarsissimo senso dello Stato, con una visione lontana dai principi costituzionali”. Lo dicono la responsabile nazionale Giustizia del Pd Debora Serracchiani, i capigruppo in commissione Giustizia di Camera e Senato, rispettivamente Federico Gianassi e Alfredo Bazoli, e il capogruppo Pd in commissione Antimafia, Walter Verini.