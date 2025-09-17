Giustizia: Pd interviene in blocco nella notte alla Camera, Schlein iscritta a parlare

agenzia

Roma, 17 set Seduta fiume alla Camera sulla riforma della separazione delle carriere. Nella notte a garantire la continuità del dibattito sono stati soltanto i deputati del Partito democratico, che sono intervenuti in blocco. Mentre questa mattina, dopo la pausa tecnica delle 7.30, i lavori si sono fermati per l’assenza del governo in aula: “Una dimostrazione della scarsa attenzione con cui la maggioranza tratta una riforma costituzionale che la sua stessa propaganda definisce ‘epocale'”, sottolinea il Pd.

“Quella in corso è una forzatura gravissima, decisa dalla maggioranza e inspiegabilmente avallata dalla presidenza della Camera -ha sottolineato la capogruppo del Pd, Chiara Braga, intervenendo in aula- che ha piegato il calendario parlamentare all’agenda della propaganda dell’esecutivo”. Il testo in discussione, hanno più volte ribadito i democratici, è identico a quello uscito dal Consiglio dei ministri: “Nessun ascolto, nessun confronto, nessuna modifica. Una riforma costituzionale trattata come un decreto legge, con arroganza e chiusura totale, proprio su un tema che riguarda le garanzie fondamentali della nostra democrazia”.