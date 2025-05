Giustizia: Pd-M5s-Avs, ‘canguro su separazione carriere gravissimo precedente’

agenzia

Roma, 28 mag “Quanto accaduto in commissione Affari Costituzionali del Senato è di una gravità assoluta, una vergogna. L’applicazione del cosiddetto ‘canguro’ alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere rappresenta un precedente pericolosissimo e una ferita profonda alle regole del confronto democratico”. Lo dicono i capigruppo in commissione Affari costituzionali di Avs, M5S e Pd Peppe De Cristofaro, Alessandra Maiorino e Andrea Giorgis.

“Non è accettabile che si consumi una simile prevaricazione: la Carta fondamentale su cui si basa la nostra Repubblica non è nella disponibilità del Governo e della sua maggioranza”, proseguono. “Una forzatura inaccettabile che svilisce il ruolo del Parlamento e aggira l’articolo 138 della Costituzione, che impone un iter rigoroso per ogni modifica alla nostra Carta fondamentale. Su temi così delicati come l’assetto della magistratura e l’equilibrio tra poteri dello Stato, non si può procedere paralizzando il ruolo delle opposizioni”, dicono ancora gli esponenti di opposizione.