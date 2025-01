Giustizia: pioggia di emendamenti opposizione su riforma, ‘discussione sia nel merito’

agenzia

Roma, 7 gen Pioggia di emendamenti dell’opposizione sulla riforma costituzionale della giustizia che introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere in magistratura. Il provvedimento, che modifica la Costituzione, da domani è all’esame dell’aula della Camera con le pregiudiziali di costituzionalità come primo scoglio da superare.

Il Pd ha depositato 70 emendamenti al testo, un numero inferiore a quello presentato in commissione in ragione del fatto che i tempi in aula saranno contingentati: “Si tratta di questioni tutte di merito, su cui vogliamo concentrare la discussione”, fanno sapere dal gruppo dem. Il M5s, da parte sua, che già aveva dato battaglia durante l’esame in commissione, ha sottoscritto oltre 50 emendamenti.