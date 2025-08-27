Giustizia: Rando, ‘Meloni continua in delegittimazione magistratura’

agenzia

Roma, 27 ago. Le parole pronunciate oggi dalla presidente del Consiglio Meloni al Meeting di Rimini sono gravi e inaccettabili. Parlare di ‘giudici politicizzati’ e di ‘invasioni di campo’ significa continuare in una sistematica opera di delegittimazione della magistratura, con il solo obiettivo di giustificare una riforma della giustizia che non punta all’efficienza, ma al controllo politico”. Lo afferma la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità e lotta alle mafie del Partito democratico.