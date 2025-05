Giustizia: Rando (Pd), ‘raddoppiare risorse e personale per Emilia Romagna’

agenzia

Roma, 25 mag. “Il grido d’allarme del procuratore di Bologna Marco Forte non può cadere nel vuoto. Il Governo ascolti le parole del magistrato sulla necessità di rafforzare gli organici e le strutture inquirenti per contrastare efficacemente le organizzazioni criminali che stanno ramificando la propria sfera d’azione in Emilia Romagna. Serve più personale e più forze dell’ordine per impedire che la presenza criminale delle mafie nell’economia continui ad allargarsi. I tanti processi, come quello dell’inchiesta Aemilia, dimostrano la penetrazione mafiosa dentro il territorio emiliano. Chiediamo al Governo di raccogliere l’appello del procuratore Forte e del Sindaco di Bologna Lepore per valutare la creazione di una seconda Direzione distrettuale antimafia nella Regione. Non c’è tempo da perdere, la sfida contro le mafie richieste tempestività e organici all’altezza”. Lo dichiara la senatrice modenese Enza Rando, responsabile Legalità per il Partito Democratico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA