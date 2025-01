Giustizia: Renzi, ‘disponibili a separazione carriere se Parlamento non è timbrificio’**

agenzia

Roma, 16 gen. “Sarà interessantissimo metterla alla prova sulla separazione delle carriere, perchè noi siamo disponibili dal principio e abbiamo chiesto che questo Parlamento discuta e possa anche modificare ciò che il Governo ha portato in Aula. Vedremo se considerate il Parlamento un’assemblea legislativa o se lo considererete un timbrificio, perchè anche tanti colleghi della maggioranza vorrebbero discutere di questo”. Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo al Question time al Senato dopo la risposta alla sua interrogazione da parte del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.