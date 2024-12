Giustizia: Romano (Nm), ‘separazione carriere passaggio obbligato’

agenzia

Roma, 4 dic. “È una buona notizia per i cittadini il via libera in commissione Affari costituzionali della Camera alla separazione delle carriere, con la distinzione funzionale tra pm e giudici. Del resto, l’acquisizione nel nostro Paese del modello accusatorio con il codice del 1988 lo rendeva un passaggio obbligato”. Lo afferma Saverio Romano, coordinatore di Noi moderati.

“Sbagliano -aggiunge- coloro i quali, in modo strumentale o per difendere privilegi di corporazione, vogliono considerarla uno sgambetto o una ritorsione nei confronti dei magistrati. È invece una norma che restituisce pari dignità alla difesa e all’accusa, dinnanzi ad un giudice terzo e imparziale. Un principio di civiltà giuridica e di garanzia per tutti i cittadini italiani, nessuno escluso”.

