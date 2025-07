Giustizia: Romeo-Molinari, ‘separazione carriere passo avanti per tutti’

agenzia

Roma, 3 lug. “Il via libera arrivato oggi dal Senato alla separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un importante passo in avanti per tutti. Un’imparzialità che la Lega chiede da tempo, e che restituirà all’intera categoria dei magistrati credibilità agli occhi dell’opinione pubblica. Solamente se i cittadini torneranno a credere alla terzietà dei giudici, torneranno a credere anche nella giustizia”. Lo affermano Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo della Lega al Senato e alla Camera.

