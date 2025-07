Giustizia: Salvini, ‘non chiedo dimissioni né a Milano né a Palermo ma pm facciano presto’**

agenzia

Caltanissetta, 17 lug. “Non chiedo le dimissioni né a Palermo né a Milano, in base a una inchiesta. Chiedo le elezioni a Milano, non per l’inchiesta ma per la incapacità amministrativa. Poi mi auguro che si rivelino tutti innocenti, perché non sono uno di quelli che gode quando qualcuno finisce nei guai o in galera. Mi auguro che sia a Palermo che a Milano dimostrino la loro innocenza”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione del ponte ad arco San Giuliano lungo la nuova Strada statale 640 “Degli Scrittori” in provincia di Caltanissetta., parlando delle inchieste di Palermo e Milano. Per l’onchiesta di Palermo che vede coinvolti il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore Elvira Amata “Posso fare lo stesso commento che ho fatto le richieste di arresto a Milano. Non mi fate giudicare quello che non conosco sufficientemente e non uso le inchieste per fare battaglia politica né a Milano né a Palermo”, dice.