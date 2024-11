Giustizia: Santalucia (Anm), ‘Meno parliamo e meglio è? Nordio ci vuole ridurre in silenzio’**

agenzia

Messina, 19 nov. “Il giudice meno parla e meglio è? Credo che il ministro Nordio debba rivedere la sua riflessione su questo, con maggiore approfondimento. Richiamo alcune sentenze della Corte costituzionale che segnano un punto di non ritorno sulla legittimità dei magistrati che esercitano diritto di parola”. Il Presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia replica così, a distanza, al ministro della giustizia Carlo Nordio, che ieri ha detto: “Il giudice meno parla e meglio è, deve apparire imparziale”. “I magistrati appaiono imparziali – spiega Santalucia a margine di un convegno a Messina – ma partecipare a un convegno o esprimere un pensiero anche su un disegno di legge o sulle linee politiche del governo in materia di giustizia è un diritto dovere del magistrato”.