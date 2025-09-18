Sfoglia il giornale

**Giustizia: Schlein, ‘battaglia continua anche con referendum, governo ossessionato da potere’**

Di Redazione |

Roma, 18 set “Questo governo ha l’ossessione del potere e vuole e vive come un ostacolo anche il lavoro di un potere separato come è la giustizia e, come è doveroso che sia, la magistratura secondo la nostra Costituzione. Quindi noi continueremo la battaglia contro questa riforma e, come ho detto, la continueremo anche attraverso il referendum costituzionale”. Lo ha detto Elly Schlein, in Transatlantico.

