Giustizia: Schlein, ‘dal governo propaganda e forzature per coprire fallimenti’

Roma, 18 set “Hanno forzato il più possibile i passaggi parlamentari. I costituenti avevano immaginato quattro passaggi per agevolare il dialogo e il confronto tra maggioranza e opposizione. Loro non solo non hanno mai voluto dialogare, non hanno mai voluto ascoltare, hanno bocciato tutti i nostri emendamenti, anche quelli di buon senso sulla parità di genere nell’elezione dei Csm”. Lo ha detto Elly Schlein, in Transatlantico, a proposito della riforma della giustizia.