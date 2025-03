Giustizia: Schlein, ‘Nordio ha scelto ragioni di partito, noi leali verso Italia migliore’

agenzia

Roma, 26 mar “Lei non può continuare a ricoprire il ruolo di ministro della Giustizia non perchè è l’unico responsabile dei disastri del governo ma perchè poteva e doveva evitarlo. Ha scelto le ragioni di partito sul diritto. Noi votiamo a favore della mozione di sfiducia per lealtà verso un’Italia migliore di chi la governa”. Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera sulla sfiducia al ministro Nordio.

