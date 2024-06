agenzia

Roma, 2 giu La riforma della giustizia “è uno spot elettorale che non affronta i nodi. Si fa uno spot con la separazione delle carriere, non è questa la soluzione. Anzi, rischia di rendere meno indipendente e autonoma la magistratura e mettere in discussione l’obbligatorietà dell’azione penale”. Lo ha detto Elly Schlein a In mezz’ora.

