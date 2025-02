agenzia

Roma, 5 feb. “La vostra arroganza non ha limiti, mentre scarcerate un criminale ricercato a livello internazionale, proponete leggi per trasformare la vostra immunità in impunità”. Lo dice in aula Elly Schlein dopo le informative dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri.

