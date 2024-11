Giustizia: Serracchiani, ‘attacco a magistratura è primo tassello per potere assoluto’

agenzia

Roma, 22 nov. “Siamo di fronte a un conflitto istituzionale fra poteri dello Stato che vengono gestiti al massimo livello ed è un conflitto quotidiano. L’attacco alla magistratura è il primo tassello che viene posto quando si vuole arrivare al potere assoluto, perché ci sono magistrati che si permettono di dire che l’esecutivo fa delle leggi che non sono attuabili. È il caso della sentenza sui trattenimenti nei centri in Albania che Nordio definisce diritto creativo”. Lo ha detto oggi a Trieste la deputata e responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani, in un incontro pubblico organizzato dal Pd del Friuli Venezia Giulia.