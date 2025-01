Giustizia: Serracchiani, ‘nessuna condivisione su riforma, Pd convintamente contrario’

agenzia

Roma, 16 gen. “Siamo sconcertati di fronte al fatto che una riforma di questa portata, una riforma costituzionale su un altro potere dello Stato non sia stata fatta cercando il massimo accordo ma dichiarata anche dalla presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ‘blindata’. Neppure la maggioranza ha potuto apportare modifiche”. Lo ha detto Debora Serracchiani del Pd in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla riforma della giustizia.