Giustizia: Serracchiani (Pd), ‘in trincea contro il Ddl Nordio’

Roma, 18 giu “Staremo in trincea anche tutte le notti, in commissione Giustizia e in Aula, pur di opporci a questo ddl Nordio che Forza Italia ha tirato fuori dopo mesi, col solo scopo di non rimanere col cerino in mano e poter esibire almeno lo scalpo dell’abolizione dell’abuso d’ufficio”. Lo dice Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd, dopo che la commissione Giustizia della Camera ha concluso l’esame del Ddl sulla giustizia del ministro Carlo Nordio che prevede tra l’altro l’abolizione dell’abuso d’ufficio.