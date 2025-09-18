Giustizia: Siracusano, ‘cittadini vogliono separazione carriere a referendum diranno sì’

agenzia

Roma, 18 set.-“Sappiamo tutti quanto sia difficile in Italia toccare il sistema giudiziario, e quanto sia stato complesso arrivare così velocemente a questo importante passaggio, con la riforma sulla separazione delle carriere che oggi terminerà la terza lettura in Parlamento. Siamo certi che i cittadini vogliono fortemente questa riforma, una giustizia equa, vogliono che vengano corrette le storture esistenti. Quindi siamo straconvinti che il referendum premierà l’azione dell’esecutivo”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a ‘Start’ su SkyTg24.