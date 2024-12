Giustizia: Sisto, ‘ddl separazione carriere non tocca tema autonomia toghe’

agenzia

Roma, 9 dic. Il ddl sulla separazione delle carriere “non tocca minimamente il tema dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura; non tocca minimamente l’obbligatorietà dell’azione penale; non è un intervento – neanche a volerlo stressare – punitivo nei confronti di chicchessia e non ha una componente ideologica, se è vero che anche una parte delle opposizioni ha espresso favore verso questa scelta. Quindi, è una proposta che deve essere discussa in Parlamento, ma sia chiaro: va discussa nel rispetto puntuale di quello che è scritto nell’ambito di questa stessa proposta”. Lo ha detto in Aula il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, durante la discussione generale sul ddl per la separazione delle carriere dei magistrati.