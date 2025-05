Giustizia: stop a Pdl ‘Tortora’, opposizione accusa, ‘affossata per scelta Meloni e FdI’**

agenzia

Roma, 7 mag “Affossata dalla forza di maggioranza che rappresenta i forcaioli. FdI è il partito dei forcaioli e dei giustizialisti”. E’ stato Davide Faraone, di Italia viva, a puntare il dito su Fratelli d’Italia per lo stop alla legge sulle vittime degli errori giudiziari deciso alla Camera. L’aula ha infatti votato il ritorno in commissione del provvedimento dedicato a Enzo Tortora con 27 voti di differenza.

“Questa Pdl era firmata da forze di opposizione e di maggioranza, Lega e Forza Italia. La maggioranza inaugura il fenomeno dell’affossamento di una Pdl presentata da forze politiche che la rappresentano -ha spiegato Faraone, primo firmatario della legge-. Diciamo le cose come stanno, c’era un’intesa su tutto e invece si è deciso, per scelta della forza di maggioranza che rappresenta i forcaioli, di non trattare un provvedimento che avrebbe visto la stragrande maggioranza dell’aula votare a favore”.