Giustizia: Zanettin (Fi), ‘vogliamo che pm dia del lei al giudice’

Roma, 29 mag. “Il ministro Nordio ha precisato in tutte le occasioni che l’idea di sottoporre i pubblici ministeri all’esecutivo non appartiene al programma del centrodestra e che l’autonomia e l’indipendenza dei Pm rimarranno. Noi vogliamo che avvocati e pubblica accusa siano messi sullo stesso piano, che il Pm dia del ‘lei’ e non del ‘tu’ al giudice, che non siano compagni di concorso, che il Pm quando si rivolge al giudice debba bussare alla porta come fa l’avvocato. Insomma, vogliamo che il Pm abbia nei confronti del giudice la stessa distanza che ha ciascun avvocato. Questo è il principio della separazione delle carriere. Il troppo collateralismo ha dimostrato di non perseguire i fini veri della giustizia. Il cittadino ha bisogno di sentirsi rassicurato”. Così a Radio Anch’io il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama, Pierantonio Zanettin.