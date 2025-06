Giustiziato in Giappone, è la prima volta da luglio 2022

agenzia

Colpevole di 9 omicidi di ragazze tra i 15 e i 26 annio

TOKYO, 27 GIU – Un condannato a morte è stato giustiziato in Giappone, ed è la prima volta che la pena di morte viene applicata nel Paese da luglio 2022. Lo hanno annunciato venerdì l’emittente pubblica NHK e altri due organi di stampa nazionali. Il Ministero della Giustizia, contattato dall’Afp, ha rifiutato di confermare la notizia. Secondo la Nhk, l’uomo giustiziato era stato condannato nel 2017 per l’omicidio di nove persone. Shiraishi, soprannominato il “killer di Twitter” era accusato di aver ucciso e smembrato nove persone incontrate sull’ allora twitter, oggi X. Si dice che abbia attirato le sue vittime, per lo più donne aspiranti suicide, di età compresa tra i 15 e i 26 anni, nel suo appartamento vicino a Tokyo, dove le uccideva. Ha sostenuto di essersi offerto di aiutarle a morire, prima di nascondere i pezzi dei corpi nelle celle frigorifere del suo piccolo appartamento, secondo quanto riportato dai media.

